РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В Московский областной центр охраны материнства и детства в подмосковных Люберцах поступили новые инкубаторы и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила главврач учреждения Татьяна Мельник.

В понедельник глава городского округа Владимир Ружицкий вместе с Мельник осмотрел новое оборудование в Московском областном центре охраны материнства и детства.

«В Московский областной центр охраны материнства и детства поступило новое современное оборудование – неонатальные столы, дефибрилляторы, рентгенаппараты, дерматом, электрокардиограф, стоматологическая установка, инкубаторы интенсивной терапии, мониторы пациента, неонатальные мониторы, наркозно-дыхательный аппарат, аппараты ИВЛ», – сказала Мельник.

Она отметила, что новые инкубаторы и аппараты ИВЛ позволяют врачам центра спасти жизни новорожденных с очень низкой массой тела. До конца текущего года ожидается поставка еще 10 видов оборудования.

«Благодаря новому оборудованию мы в разы можем снизить младенческую смертность, а мамам оказать качественную медицинскую помощь по самому современному медицинскому стандарту», – заключила Мельник.