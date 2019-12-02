РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 дек. Новые музыкальные инструменты закупили для детской школы искусств №5 подмосковных Люберец в рамках национального проекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Детская школа искусств вошла в список 14 образовательных учреждений культуры Московской области, отобранных для участия в национальном проекте «Культура», в рамках которого для нее приобрели гитары, пианино, скрипки, виолончель, ксилофон, комплект народных инструментов, а также мебель для учебных классов, интерактивные доски, световое оборудование, мольберты и учебную литературу.

«Благодаря закупленному в 2019 году новому музыкальному оборудованию, в школе появилась возможность создать камерный ансамбль, ребята могут совершенствоваться в фортепианной игре, а на занятиях по вокалу освоить работу с микрофоном. Желаю ученикам больших творческих успехов», – сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

Также он добавил, что в следующем году ожидается переезд школы искусств №5 в новое просторное помещение. Оно расположено в здании бывшей школы-интерната «Наш дом» в поселке Томилино. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы.

«Сегодня школа искусств базируется в здании, построенном до 1917 года. Ежегодно растет количество учащихся, сейчас их более 300», – уточнил Ружицкий.

В новом помещении запланирована перепланировка.

«Будет увеличена площадь классов для групповых занятий. Это художественные, оркестровые и хореографические классы. Также ремонтно-строительные работы потребуются для организации небольшого зрительного зала на 80-90 мест, где установят кресла, акустическое оборудование и рояль», – пояснил Ружицкий.