РИАМО - 2 дек. В Сети появилась интерактивная карта елочных базаров, которые откроются в Подмосковье к Новому году.

Посмотреть карту можно на официальном портале правительства Московской области по ссылке.

На онлайн-карте указаны месторасположения елочных базаров, в описании к каждой точке отмечены даты работы базара. Время работы объектов определят сами предприниматели.

К Новому году жители Московской области смогут приобрести отечественные ели и сосны, а также импортные, лапник, букеты из веток, украшения для деревьев, подарочную упаковку.

Средняя цена погонного метра русской ели или сосны составит 600 рублей, импортной – около 2 тысяч рублей. Еловую лапу можно будет купить примерно за 100 рублей.

Всего в этом году в Подмосковье будет организовано 408 елочных базаров. По большей части они откроются 15 декабря.