РИАМО - 2 дек. За всю историю метеонаблюдений минувшая осень в Московском регионе заняла второе место по теплу, уступив только 1974 году, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ноябрь этого года в регионе замкнул топ-15 самых теплых месяцев из 140 лет, за весь период метеонаблюдений. Средняя за месяц температура превысила норму на 3 градуса и составила 1,8 градуса.

«Этот результат позволяет присвоить текущему году звание «серебряной осени», ведь своим суммарным результатом три осенних месяца превысили среднеклиматическую норму на 2,8 градуса, уступив лишь 1974 году 0,1 градуса», - уточняется в сообщении.

По осадкам последний день ноября стал самым мокрым. За сутки выпало 7,1 миллиметра. Но по итогам последнего месяца осени норма по осадкам не выполнена. За ноябрь в регионе отмечено только 60% от среднемноголетних значений.