РИАМО - 2 дек. Сообщения о загоревшемся доме престарелых на территории новой Москвы не соответствуют действительности, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по столице.

Ранее СМИ сообщили, что в новой Москве на улица Лесной в Николо-Черкизове загорелся дом престарелых.

«И вновь в СМИ публикуется недостоверная информация, не соответствующая действительности: «улица Лесная в Николо-Черкизово» относится к (городскому округу – ред.) Солнечногорск Московской области и никак не входит в состав новой Москвы», - уточняется в матерале.

Информация о пожаре по вышеуказанному адресу не подтверждается.