РИАМО - 2 дек. После запуска Московских центральных диаметров дополнительно установили 5 тысяч различных элементов навигации, их разместили на станциях и в поездах МЦД по просьбам пассажиров, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С первых дней запуска МЦД мы внимательно анализировали просьбы пассажиров по поводу навигации. Пассажиры просили добавить указатели, где-то заменить или дополнить данными. На станциях МЦД появилось около 200 обновленных схем метро с диаметрами. Дополнительные указатели разместили на станциях Лобня, Рижская, появилась карта со всеми путями на Савеловском вокзале», - сообщили в пресс-службе.

Также на всех поездах МЦД разместили новые карты метро с диаметрами. Кроме того, на входных турникетах станций разместили более 900 стикеров с напоминанием о том, что проход через турникеты МЦД в настоящий момент бесплатный, а все турникеты открыты. На эскалаторах в метро также звучат аудиосообщения, напоминающие о бесплатном проезде. Порядка 100 информационных плакатов также разместили на станциях МЦД.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» от Одинцово до Лобни и «Курско-Рижский» от Нахабино до Подольска запустили 21 ноября. На двух диаметрах расположены 57 станций. По 8 декабря проезд на МЦД бесплатный. Пассажирам нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.

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