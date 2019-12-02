РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В Подольске 5 декабря пройдет церемония торжественного возложения цветов к 52 памятникам и монументам округа в годовщину начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«5 декабря в учреждениях образования, Домах культуры, музеях и библиотеках, учреждениях по работе с молодежью Подольска запланированы торжественные линейки, «Вахты памяти», тематические экскурсии и литературные композиции, посвященные 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву. Так, в этот день с 9:00 до 13:00 пройдут церемонии возложения венков, гирлянд славы и цветов к братским могилам, воинским захоронениям и памятникам воинской славы», - говорится в сообщении.

В Подольске цветы и венки возложат к подножию всех 52 памятников и монументов, посвященных воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Церемонии будут проходить в 11:30 у памятника Подольским курсантам на улице Кирова, в 12:00 у Вечного огня на площади Славы и у братских могил на кладбище «Красная горка». В 9:30 возложат цветы и к братской могиле на старом кладбище микрорайона Климовск, в 10:00 - к памятнику Неизвестному солдату в Климовске, в 10:30 - к памятнику Скорбящей матери на Октябрьской площади, а в 11:00 - к памятнику Подольским курсантам на территории гимназии имени Подольских курсантов.

Церемонии будут проходить и в других микрорайонах округа. Помимо этого, 5 декабря в 15:00 в концертном зале администрации округа пройдет открытый урок мужества. Также в преддверии памятной даты будет проводиться работа по уборке памятных мест, мемориальных досок и улиц, связанных с историей Великой Отечественной войны.

Глава городского округа Николай Пестов обратил внимание ответственных руководителей на оказание максимального внимания участникам обороны Москвы, которые проживают сегодня в Подольске.

«Необходимо оказать нашим уважаемым ветеранам внимание и помощь, в том числе финансовую, со стороны социальных служб, поздравить и вручить цветы и подарки. Многие города во время Великой Отечественной войны были сданы фашистским захватчикам, а наш город герои-участники обороны Москвы отстояли», - отметил Пестов.