РИАМО - 2 дек. До конца 2019 года в Москве будут открыты четыре новые круглогодичные ярмарки, на сегодняшний день таких ярмарок в городе уже 18, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую круглогодичную ярмарку на улице Милашенкова, владение 14. Она была открыта на месте ранее существовавшей ярмарки выходного дня.

«Ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью. Но из-за нашего климата проводить их зимой невозможно. Это некомфортно покупателям и продавцам. Новые ярмарки, которые мы создаем в жилых районах, расположены в отапливаемых павильонах и работают круглый год. Купить свежие фермерские продукты здесь можно и зимой», - сказал Собянин.

Он отметил, что четыре такие ярмарки откроют в 2019 году, есть планы в этой сфере и на следующий год. На сегодняшний день в Москве работает 18 ярмарок: на Семеновской площади, улицах Юных Ленинцев, Академика Скрябина, Святоозерская, Раменки, Городецкая, Милашенкова, Перерва, Домодедовская, Ватутина, Отрадная, Арбат и Челябинская, Ярославском и Алтуфьевском шоссе, Волгоградском и Зеленом проспектах, а также в Зеленограде.

«В итоге круглогодичные ярмарки будут созданы во всех районах города, где для этого имеются свободные площадки», – отметил Собянин.

Ярмарку на Милашенкова открыли в июле 2019 года. Некапитальный ярмарочный павильон сделан во французском стиле. Его общая площадь составляет 689 квадратных метров. Ярмарка рассчитана на 30 торговых мест для продажи овощей, фруктов и солений (11 мест), мясо-молочной продукции и полуфабрикатов (11 мест), рыбы (два места), хлеба и кондитерских изделий (шесть мест). Кроме того, здесь работает кафе на 20 посадочных мест.

«Павильон собран из быстровозводимых конструкций, оснащен системой вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием для хранения продовольственных продуктов. При необходимости его можно будет быстро разобрать и освободить площадку для других городских проектов», - отмечается в материале.

На ярмарке продаются товары из 13 регионов России, в том числе производителей из Подмосковья и столицы. На прилегающей территории проведено благоустройство.