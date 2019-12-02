РИАМО - 2 дек. В Сергиевом Посаде откроется ресурсный центр трубной промышленности, в котором одновременно смогут обучаться 75 студентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Ресурсный центр трубной промышленности появится на базе Сергиево-Посадского колледжа. Это первый проект в области подготовки кадров по металлургическим специальностям в регионе. Единовременно в нем смогут проходить производственное обучение 75 студентов», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что соглашение о создании ресурсного центра на базе Сергиево-Посадского колледжа было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Московской области и Загорским трубным заводом.

«В центре уже завершены базовые ремонтные работы, в ближайшее время начнется процесс по оснащению учебных классов и мастерских необходимым оборудованием для организации качественного обучения студентов. Ресурсный центр позволит готовить специалистов нового формата», - уточнила Каклюгина.

По ее словам, продолжается реализация плана по поиску партнеров для каждого подмосковного колледжа. На примере нового центра видно, какие положительные результаты дает сотрудничество с бизнес-сообществом.

В ресурсном центре подготовка специалистов будет проводиться по дуальной системе. Центр ориентирован на подготовку сварщиков, электромонтеров, дефектоскопистов и инженеров.

«Программа «Стану металлургом», которая нашла свое логичное продолжение в соглашении о создании ресурсного центра, для нас серьезный вклад в профессиональную подготовку кадров для предприятия», - сказал управляющий директор Загорского трубного завода Андрей Лясковский.

Директор Сергиево-Посадского колледжа Галина Носырева уточнила, что ресурсный центр позволит популяризировать рабочие профессии, востребованные на Загорском трубном заводе.

«Наша общая задача – создание единой квалифицированной кадровой команды, соответствующей международным стандартам. Сегодня студенты колледжа с нетерпением ждут открытия ресурсного центра, который позволит обучаться профессиональным навыкам на современном оборудовании и в комфортных условиях», – отметила Носырева.