РИАМО – 2 дек. Правильный настрой поможет справиться со стереотипом о том, что високосный год несчастливый, например, можно взять календарь и все дни раскрасить в разные цвета, а также составить список хороших событий, произошедших в високосный год, сообщила в понедельник журналистам психолог Анетта Орлова.

«Если говорить о том, как готовиться к Новому году, то, конечно, здесь совершено не важно високосный год или невисокосный год. Каждый человек сам по себе - целая вселенная. И его настрой, наш собственный эмоциональный настрой, камертон наш будет определять: как мы будем ожидать этого года и на что мы будем рассчитывать. У меня например есть ритуал, я всем рекомендую перед Новым годом взять календарь на следующий год и раскрашивать его. Прямо назначать даты, которые обязательно будут положительными», - сказала Орлова.

По ее словам, 29 февраля следует раскрасить желтым цветом и придумать, какой подарок от этой жизни вы получите.

Она также порекомендовала составить список хороших событий, который происходили в високосный год.