РИАМО - 2 дек. На 72 площадках Московской области пройдет 321 показ фильма «Волонтеры будущего», также лента будет показана в более чем 10 тысячах российских школ, около полумиллиона школьников увидят фильм, сообщил журналистам генеральный продюсер медиапроекта «Волонтеры будущего» Никита Тихонов-Рау.

«Фильм и сама акция пройдут в двух форматах. Показ состоится более чем в 10 тысячах российских школ и мы ожидаем охват аудитории офлайн - около полумиллиона школьников по всей стране. <...> Все это состоится 5 декабря», - сказал Тихонов-Рау.

Он уточнил, что показы состоятся более чем на 2,5 тысячах площадок вне школ - речь идет про учреждения культуры, музеи, киноклубы. На сегодняшний день по Московской области кино будут демонстрировать 72 площадки, на которых ленту покажут 321 раз.

По его словам, в проект «Волонтеры будущего» вовлечены все субъекты Российской Федерации и 90% страны. Он также отметил, что уже с сегодняшнего дня начинается сбор историй ко второй части фильма «Волонтеры будущего», съемки начнутся в 2020 году.

«Фильм - это полная реабилитация в глазах взрослого поколения нашего младшего поколения. Хотелось бы чтобы взрослые тоже посмотрев фильм поняли, кто идет нам на смену, это прекрасное поколение, на которое я рассчитываю», - сказала продюсер, сценарист и режиссер фильма «Волонтеры будущего» Ольга Арлаускас.

Фильм «Волонтеры будущего» - это серия вдохновляющих историй о молодых волонтерах в возрасте от 10 до 17 лет. Это кино о детях со всей страны, от Сахалина до Краснодарского края, которые помогают другим. Они способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с ОВЗ интегрироваться в общество, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, разыскивают останки бойцов ВОВ.