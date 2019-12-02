РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Госавтоинспекция Люберец разыскивает двух водителей, которые 14 и 17 ноября скрылись с места ДТП, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

14 ноября неизвестный водитель при повороте на Октябрьский проспект с улицы Космонавтов не уступил дорогу Honda CR-V, который двигался по встречке со стороны 1-го Панковского проезда. В результате аварии пострадал водитель Honda CR-V, его доставили в Институт здоровья Люберец с травмами различной степени тяжести. Виновник с места ДТП скрылся. Также с места аварии скрылся другой водитель, который 17 ноября в районе дома №38/1 по улице Вертолетная столкнулся с ВАЗ-21120. В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗ-21120, ее с травмами различной степени тяжести госпитализировали в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

«Очевидцы, откликнитесь! Если вы стали очевидцем данных дорожно-транспортных происшествий, в результате которого пострадали пассажир и пешеход, а водители с места происшествия скрылись, просим вас сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49», – говорится в сообщении.

Сотрудники отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводят оперативно-разыскные мероприятия.

«По фактам ДТП проводятся проверки, в результате которых будут установлены причины случившегося», – заключается в сообщении.