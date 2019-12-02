РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В Подольске инвалиду и победительнице конкурса «Мамы Подмосковья. Топ-10» Наталье Володиной в рамках празднования Международного дня инвалидов предоставят социальное жилье и материальную помощь в размере 50 тысяч рублей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в ДК «Октябрь» прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. В нем приняли участие замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова, депутат Мособлдумы Павел Максимович, первый зампред совета депутатов округа Любовь Ушанева. В рамках мероприятия были вручены подарки жительнице Подольска, члену Всероссийского общества инвалидов Наталье Володиной, которая стала победительницей конкурса «Мамы Подмосковья. Топ-10» в номинации «Самая творческая мама Подмосковья». Итоги конкурса подвели в ноябре ко Дню матери.

«День инвалидов для нас очень значимый праздник, потому что в этот день мы чествуем горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые проявляют себя. Нам очень важно, чтобы новая декада инвалидов в нашем округе прошла дружно, слаженно, активно и с глубоким уважением к каждому. От имени главы округа поздравляю горожан с праздником, желаю каждому здоровья и энергии», - сказала Бабакова.

Володиной вручили благодарность от имени главы округа, пылесос и другие подарки. Также по распоряжению администрации округа ей будет выделено социальное жилье, в котором в настоящее время проводится ремонт. А от Мособлдумы будет выделена материальная помощь в размере 50 тысяч рублей.

Впервые представительница округа одержала победу в данном областном конкурсе. В дальнейшем она будет представлять Подольск на всероссийском конкурсе.

Как пояснила председатель Подольской городской организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Круглова, всего в обществе инвалидов Подольска в настоящее время числится более 1 тысячи человек, созданы 15 первичных организаций по микрорайонам округа.

«Традиционно в рамках празднования Международного дня инвалидов мы чествуем горожан, которые отличились в текущем году. Конечно, наград заслуживают все. Но в этот раз особые слова благодарности были выражены подольчанке, победившей в конкурсе «Мамы Подмосковья. Топ 10», - отметила Круглова.

В заключение торжественной части всем участникам мероприятия вручили подарки. Всего в этот день планировалось раздать около 600 подарков.