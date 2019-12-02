РИАМО - 2 дек. Пять человек спасли из горящей квартиры поселения Краснопахорское поселка Подсобного хозяйства Минзаг в новой Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Сообщение о пожаре поступило в 06:44. Пожар возник на четвертом этаже жилого дома на площади 30 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на ближайшие квартиры.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара. Благодаря грамотной и слаженной работе <…> пожарные с помощью автолестницы спасли женщину и троих мужчин, еще одного человека из огня вывело звено ГДЗС. Всего пожарные вывели из здания более 20 человек», - сказал собеседник агентства.

На месте работали четыре единицы техники и 19 человек личного состава 304, 308, 310 пожарно-спасательных отрядов и 42 пожарной части ФПС по Москве.

К сожалению, один человек погиб.