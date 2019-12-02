РИАМО - 2 дек. Самостоятельно выбрать и срубить елку можно будет с середины декабря в двух питомниках Подмосковья, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

В понедельник в Московской областной думе проходит третий региональный экологический форум «СтЭКОвка». Советников выступил перед подмосковными студентами с лекцией «Лесное хозяйство России».

«Для многих купить елку на базаре скучно. <...> Мы подготовили два больших питомника - на северо-западе в Дмитрове и юго-востоке в Виноградове, где каждый может приехать, взять топор и вырубиться. С 15-20 декабря уже можно будет», - сказал Советников журналистам.

Он отметил, что при этом для предотвращения незаконных вырубок елок по всему региону с 10 декабря будут работать патрули.

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