РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Сотрудники министерства потребительского рынка и услуг Московской области 4 декабря проведут прием граждан на базе общественной приемной в Подольске, сообщается на сайте администрации округа.

«В среду, 4 декабря, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства потребительского рынка и услуг Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.