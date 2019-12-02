РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 дек. О секретах легких родов расскажут молодым мамам Королева 4 декабря, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Лекция пройдет в роддоме Королева с 16:00 до 17:00.

«Приглашаем молодых мам 4 декабря на лекцию Школы мам по теме «Секреты легких родов». Лекцию проведет акушерка высшей квалификационной категории Ольга Суворова», – сказал собеседник агентства.

На лекции рассмотрят вопросы о том, что можно сделать, чтобы роды прошли на одном дыхании, обсудят, чем обусловлены «легкие» роды, какие внешние факторы тормозят процесс родов, и почему так легко сделать роды трудными и может ли современная женщина рожать, «отключая голову».

Для участия обязательна предварительная запись по WhatsАpp: 8(965)104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя, с пометкой «Школа мам»).