РИАМО - 2 дек. Лесники начнут с 10 декабря патрули для недопущения рубок елок, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

«У нас традиционно стартует мероприятие «Елочка», мы усиливаем патрули перед Новым годом в молодняках. С 10 декабря. Все патрули будут задействованы», - заявил Советников.

Он отметил, что всего в патрули войдут около 1,4 тысячи человек.

«Даже в такой высокоурбанизирвоанной территории, как Подмосковье, 49% территории - это леса. Самое распространенное дерево в России - лиственница. В Московской области все леса защитные, в России четверть лесов - защитные. Остальные - эксплуатационные и резервные. Посмотреть, где леса в Подмосковье, можно на портале rgis.mosreg.ru», - отметил Советников.