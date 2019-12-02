РИАМО – 2 дек. В новогодний маршрут главного Деда Мороза страны в этом году включены 50 российских городов, в том числе Самара, Рязань и Тольятти, сообщил в понедельник журналистам главный волшебник России из Великого Устюга.

«В этом году около 50 городов – это Самара, Тольятти, Ульяновск, загляну в Рязань в столицу Нового года. Все города не перечислишь, надо очень-очень много времени. Конечно же, с 31 на 1 буду у себя в моем сказочном Великом Устюге. Ведь Новый год – это семейный праздник. И буду отмечать его в кругу свиты моей сказочной и хороших, добрых гостей от мала до велика, которые приедут в новогоднюю ночь», - сказал Дед Мороз.

Он отметил, что ежедневно в его сказочный дом, который находится в Великом Устюге, приходит от 300 до 10 тысяч писем.

«Стараюсь ответить на каждое письмо, на каждую просьбу. Если сам не могу, то прошу своих близких знакомых, которые в этом хорошем деле помогут», - добавил Дед Мороз.