РИАМО - 2 дек. Партию коров голштинской породы молочного направления завезла ООО «Ступинская Нива» городского округа Ступино из Воронежской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Здесь идет реализация инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса на 3,6 тысячи коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5,1 тысячи голов. Завезена последняя партия – 3 тысячи голов молодняка крупного рогатого скота голштинской породы», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Ступинская Нива» входит в состав одного из ведущих агрохолдингов России «ЭкоНива-АПК». Производство начало начала свою работу в Подмосковье в 2018 году.

Как уточнил министр, объем вложенных в строительство мясо-молочного хозяйства инвестиций будет 3,9 миллиарда рублей. Хозяйство полностью введут эксплуатацию в июне 2020 года.

Он добавил, что на сегодняшний день построено две площадки под содержание молодняка, возведение третьей завершается.

«Подготовлено место для заливки фундамента под ферму. Выполнен проект проведения дренажных работ и водоотведения. Окончено строительство дороги к ферме, растворобетонному узлу и парковки для строительной техники», - отметил Разин.

Новое поголовье КРС поступило в рамках реализации программы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона по обеспечению жителей области высококачественной и безопасной животноводческой продукцией.

Разин подчеркнул, что окончание карантинных мероприятий по завозу поголовья запланировано на 16-17 декабря этого года.