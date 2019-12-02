РИАМО - 2 дек. Гражданам не следует пользоваться «бесплатной юридической помощью» для перерасчета пенсии, потому что данный вопрос находится в компетенции ПФР, а не юристов, говорится в сообщении пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

Довольно часто жителям Московского региона звонят по телефону и предлагают бесплатную юридическую помощь. Когда человек обращается в такую фирму, его могут подтолкнуть к заключению договора по перерасчету пенсии на возмездной основе. Якобы при назначении гражданину пенсии были допущены ошибки или не в полной мере учтены периоды работы и другие факторы. По таким договорам граждане платят немалые деньги – от 100 до 200 тысяч рублей.

«Заявления направляются в Пенсионный фонд, где становятся ненужными, ведь перерасчет пенсии Пенсионный фонд производит по типовому заявлению и – что ключевое – абсолютно бесплатно. При этом юридические фирмы обещают гражданину, что данные средства можно будет взыскать с Пенсионного фонда», - говорится в сообщении.

В соответствии с договорами людям обещают, например, предоставить оценку правовой ситуации, подготовить заявления в органы ПФР, соцзащиты и так далее. Иногда в составе обещанных услуг указывается представление интересов в суде первой инстанции по пенсионному вопросу. Часто данные фирмами обещания после оплаты услуг не выполняются либо сами организации «пропадают». В другом случае – если документы все же оформляются – они вводят граждан в заблуждение.

«Перерасчет пенсии все равно будет производить Пенсионный фонд, а подать заявление на перерасчет пенсии человек может самостоятельно в клиентской службе ПФР, на официальном сайте ПФР или МФЦ», - добавляется в материале.

В итоге пенсионер получает от территориального органа ПФР отказ в пересмотре назначенных ему пенсионных выплат и отказ во взыскании сумм, выплаченных пенсионером юридической фирме.

Стоит помнить, что все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, являются бесплатными. Если вам предлагают услуги, связанные с ПФР, первым делом следует обратиться в Пенсионный фонд, чьи сотрудники разъяснят все имеющиеся вопросы. На сайте www.pfrf.ru в разделе «Личный кабинет гражданина» можно направить обращение в ПФР по любому вопросу, входящему в компетенцию Пенсионного фонда, в том числе и на перерасчет пенсии.