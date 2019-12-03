Для жителей столицы, которые хотят встретить наступающий год не дома за поеданием салатов, альтернативой станет семейный отдых в загородном отеле. Многие из них намерены удивить гостей оригинальными программами главной вечеринки года: в стиле «кабаре», пионерской зарницы с костром или праздника в деревне хоббитов. Корреспондент РИАМО выбрала 10 необычных программ в отелях Подмосковья для встречи Нового года 2020.

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Пионерская зарница в Веретьево

сайт отеля «Веретьево»

Встречать Новый год в пионерском стиле приглашают в отель «Веретьево». Вожатые проведут зарницу для всех, кто хочет почувствовать себя пионером. Гостей ждут танцы вокруг елки, костер до небес, музыка до упаду, fire show и праздничный салют. Любители активного отдыха оценят катания с горки на ледянке, гурманы - банкет из фермерских продуктов. Ярким событием новогодних каникул станет прогулка на ферму, фотоохота на оленя и соревнования по пейнтболу. Вечерами посиделки у камина с глинтвейном.

Когда и где: с 31 декабря по 2 января, Арт-усадьба «Веретьево» в Талдомском городском округе

Цена: от 11 100 рублей с проживанием

Новый год в горнолыжном клубе Леонида Тягачева

сайт горнолыжного клуба Леонида Тягачева

Идеальную программу для любителей активного отдыха подготовил клуб Леонида Тягачева, где можно не только прокатиться на лыжах и сноубордах под бой курантов, но и посетить креативную вечеринку. В числе развлечений - перламутровая дискотека с танцами до упаду и шоу ультрафиолетовых пузырей. Гостей ждет изысканный банкет с бифштексом из лосятины, прошутто и бодрящими коктейлями.

Когда и где: с 31декабря по 1 января, горнолыжный клуб Леонида Тягачева в д. Шуколово Дмитровского городского округа

Цена: от 6 400 рублей

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Мультикультурный Новый год в «Этномире»

сайт парка «Этномир»

В новогоднюю ночь банкет в парке «Этномир» объединит традиции празднования со всего света. Организаторы обещают яркие эмоции, приятные сюрпризы, головокружительные танцы и хиты в исполнении сover-band. Гостей ждет мультикультурное меню от лучших поваров и праздничный салют. Особое удовольствие получат маленькие путешественники - их ждет продуманное пространство для игр и поздравления от сказочных волшебников.

Когда и где: с 31 декабря по 1 января, парк «Этномир» в д. Петрово на границе Московской и Калужской областей

Цена: 14 000 рублей

Вечеринка на отеле-корабле в Коломне

сайт отеля-корабля «40-й Меридиан Арбат»

Необычный Новый Год пройдет на отеле-корабле «40-й Меридиан Арбат», пришвартованном неподалеку от исторического центра Коломны. Большие и малые компании ждет развлекательная программа, искрометные ведущие, шоу барабанщиков, дискотека и живой звук от сover-band. Новогодний ужин с шампанским дополнят поздравления Деда Мороза со Снегурочкой и хороводы вокруг нарядной елки.

Когда и где: с 31 декабря на 1 января, отель «40-й Меридиан Арбат» в г.о. Коломна

Цена: от 5500 рублей

Новый год в деревне Хоббитов

сайт эко-отеля «Хоббитлэнд»

Если вы фанат произведения «Властелин колец», то на зимние каникулы можете отправиться в волшебную деревню хоббитов в Подмосковье. Эко-отель «Хоббитлэнд» обещает отличный отдых вдали от суеты большого города и шума столичных улиц. Гостей ждут жар горячей печки и тепло липовой бани, барбекю на открытом огне и глинтвейн в котелке. У каждого будет шанс пожить в домиках хоббитов и полюбоваться красотой звездного неба.

Когда и где: с 31 декабря по 3 января, эко-отель «Хоббитлэнд» в п. Борисовское Можайского городского округа

Цена: от 6500 рублей с проживанием

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«Обыкновенное чудо» в API-Чехов

страница загородного клуба API-Чехов в социальной сети Facebook

Провести Новый год в подмосковном загородном клубе Чехов APi - значит очутиться на несколько дней посреди заснеженного леса и арт-объектов. Это будет интерактивный Новый год. Вас ждут приветственный буфет с шампанским и «Школа гедонистов», застолье в русском стиле и танцы до утра под живой диджей-сет. В первый день Нового года обещают неторопливый завтрак, создание световых инсталляций и арт-объектов с архитекторами и художниками Еленой Андерсон и Михаилом Антоновым, уличные зимние развлечения и мастер-классы от команды резиденции Чехов APi.

Когда и где: c 31 декабря по 2 января, научно-творческая резиденция API-Чехов в г.о. Чехов

Цена: от 35 900 рублей с проживанием

Новый год под Звенигородом

сайт шале-отеля «Таежные дачи»

В шале-отеле «Таежные дачи» Новый год встретят по славянским традициям в атмосфере «старины глубокой». Отдыхающих ждут разгуляй с соломенным вином и чай из самовара, растопленного сосновыми шишками, да с баранками. Представится возможность попариться в кедровой сауне или в баньке «по-белому» или «по-черному», прокатиться на розвальнях и принять участие в мастер-классах по хлебопечению, самогоноварению или лепке пельменей. В новогоднюю ночь гарантируют музыку, фейерверк и танцы до утра.

Когда и где: с 31 декабря по 1 января, шале-отель «Таежные дачи» под Звенигородом

Цена: от 12 000 рублей без проживания

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Карнавальная ночь в «Лачи»

сайт загородного клуба «Лачи»

Загородный клуб «Лачи» устроит торжество, где каждый сможет почувствовать себя королем и королевой, прогулявшись по красной ковровой дорожке. Настроение задаст дресс-код согласно символу года: платье или костюм стального цвета, блестки, накладные ушки и меховые накидки. В числе развлечений - парад ростовых кукол и шоу животных. Самым приятным сюрпризом станет лотерея с щедрыми подарками от загородного клуба.

Когда и где: с 31 декабря по 1 января, загородный клуб «Лачи» в д. Лужки

Цена: от 10 500 рублей

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Французский новый год в «4 сезона»

сайт отеля «4 сезона»

Танцы и атмосфера французской провинции 19 века ожидают всех, кто решит провести главную ночь года в отеле «4 сезона». В программе акробатические номера, ужин-спектакль с вином и блюдами по прованским рецептам, зажигательные танцы, яркое конфетти, уроки актерского мастерства и многое другое. Наряд в стиле «Мулен Руж» поможет прочувствовать шарм исторической эпохи.

Когда и где: с 31 декабря по 3 января, Прованс-отель «4 сезона» в Серпуховском городском округе

Цена: от 54 000 рублей за двоих с проживанием

Банкет в Бутик-отеле Tatiana Provence

сайт бутик-отеля Tatiana Provence

В зимние праздники бутик-отель Tatiana Provence наполнится волшебством и домашним уютом в формате luxury. 31 декабря пройдет под бой курантов в ресторане L’Atelier, где шеф-повар накроет ужин из традиционных блюд русской кухни. Таинственное мерцание свечей, мандариновый аромат и звон бокалов с шампанским превратят новогоднюю ночь в настоящую сказку.

Когда и где: с 31 декабря по 1 января, бутик-отель Tatiana Provence в Звенигороде

Цена: от 14 000 рублей с ночевкой

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