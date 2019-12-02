РИАМО - 2 дек. Запуск всех линий и путей Московских центральных диаметров (МЦД) поможет сократит интенсивность движения автомобильного транспорта столицы в пределах МКАД и Третьего транспортного кольца к 2025 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«По расчетам Института Генплана Москвы, к 2025 году благодаря работе Московских центральных диаметров прогнозируется уменьшение транспортного потока в утренние часы пик в пределах МКАД на 5 тысяч автомобилей, а в пределах Третьего транспортного кольца – на 1,5 тысячи автомобилей», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, пассажиропоток на метро также уменьшится. В центре города его сокращение может составить 15-25%. Часть пассажиров будут делать выбор в пользу поездки на МЦД, даже если им придется потратить чуть больше времени на дорогу.

«К 2025 году МЦД уже будут полностью переведены на собственные пути, это позволит увеличить частоту движения пригородных поездов. Каждый пассажир получит большое количество альтернативных маршрутов, что само по себе хорошая предпосылки к тому, чтобы отказаться от личного автомобиля и пересесть на общественный транспорт», – пояснил замруководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов.

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