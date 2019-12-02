РИАМО - 2 дек. Открытый фестиваль-конкурс «Парад Дедов Морозов» порадует жителей города Куровское Орехово-Зуевского городского округа 15 декабря, в программе будут флешмобы, открытие Терема Деда Мороза, хоровод и новогодняя ярмарка, сообщается на странице Центра культуры и досуга города Куровское в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех-всех-всех на волшебный семейный праздник – парад Дедов Морозов! Вас ждут новогоднее шествие, хороводы, игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, ярмарка, а также вручение подарков победителям фестиваля-конкурса», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, праздник стартует 15 декабря в 14:00 на площади Центра культуры и досуга города Куровское.