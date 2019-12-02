РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 дек. Всех жителей сгоревшего дома в Королеве обеспечили жильем из маневренного фонда, написал первый заместитель главы города Юрий Копцик в своем Instagram-аккаунте.

Пожар в доме на улице Первомайской, 12 произошел вечером 23 ноября. Пожар начался на чердаке. Всех жителей эвакуировали, им оказали материальную и медицинскую помощь.

«В настоящее время все люди, нуждающиеся в жилье, обеспечены жилыми помещениями из маневренного фонда или размещены в гостиницах города, в доме ведутся работы по восстановлению стабильной работы коммуникаций», – написал Копцик.

В понедельник он провел встречу с инициативной группой жителей, в которой принял участие директор управляющей компании, обслуживающей дом. Обсудили вопросы проверки дома независимой комиссией для определения степени повреждений и дальнейшей работы.