РИАМО - 2 дек. Жители дома 194, корпус 1, на Варшавском шоссе в Москве заключили 100% договоров на равнозначные квартиры по программе реновации, дом готовится к сносу, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Семьи переехали в квартиры в двух новостройках на улице Изюмская, дом 49, корпус 2, и дом 55, корпус 1.

«Все семьи, которые ранее проживали в трехэтажном доме на Варшавском шоссе, заключили договоры с департаментом городского имущества и переехали в новые дома №49, корпус 2, и № 55, корпус 1, на Изюмской улице. Дом 194, корпус 1 на Варшавском шоссе стал четвертым домом в Южном Бутове полностью отселенным по Программе реновации», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Снос дома будет произведен после принятия префектурой Юго-Западного административного округа решения о выводе его из эксплуатации.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.