РИАМО - 2 дек. В Подмосковье прошедшей ночью задействовали 135 единиц спецтехники для уборки снега и обработки противогололедными материалами дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные службы Подмосковья круглосуточно смотрят за изменениями погодных условий, чтобы обеспечить безопасность движения на проезжей части.

«В приоритетном порядке обрабатываются наиболее аварийные участки: мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы. За минувшие сутки 135 единиц техники обработали порядка 3,2 тысячи километров региональных дорог Подмосковья», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что дорожные службы проводят мониторинг обстановки на проезжей части и оперативно взаимодействуют с экстренными службами.

Дорожные службы с 1 ноября действуют в рамках зимнего содержания дорожной сети, очищают и обрабатывают проезжую часть, посадочные площадки на остановках общественного транспорта, тротуары и пешеходные дорожки.

Зимой на подмосковных дорогах будут задействованы более 4,4 тысячи единиц техники и порядка 1,7 миллиона тонн пескосоляной смеси для обеспечения безопасного и бесперебойного движения.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям подготовить автомобили к эксплуатации зимой и соблюдать скоростной режим.