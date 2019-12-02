РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Два новых автомобиля скорой медицинской помощи поступили в лечебные учреждения Люберец по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья», сообщила в понедельник на оперативном совещании заведующая подстанцией скорой медицинской помощи городского округа Татьяна Кабелькова.

«Люберцы получили два новых автомобиля скорой помощи, один автомобиль будет работать в поселке Малаховка, другой в Краскове», – сказала Кабелькова.

По ее словам, машины оборудованы всем необходимым для оказания помощи.