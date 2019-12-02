РИАМО - 2 дек. В понедельник вновь прошла волна ложных сообщений о минировании, в частности, были эвакуированы Лефортовский и Басманный суды и два торговых центра, сообщает «Интерфакс».

«Из здания (Лефортовского суда – ред.) вывели около 100 человек», - говорится в материале.

Также людей эвакуировали из Басманного суда из-за сообщения об угрозе взрыва.

Торговые центры ГУМ и «Афимолл Сити» тоже получили анонимки о якобы заложенных взрывных устройствах.

Ложные сообщения о заминированных судах Москвы стали поступать с 28 ноября. С этого момента анонимки о заложенных бомбах практически каждый день получали от двух до семи столичных судов.