РИАМО - 2 дек. В музее изобразительных искусств имени Александра Пушкина в Москве с 3 декабря по 1 марта будет работать выставка картин британского художника XVIII века Томаса Гейнсборо, на ней представят около 100 работ, которые помимо прочего покажут развитие культуры Великобритании того времени, сообщила журналистам куратор выставки Анна Познанская.

«Когда он жил, в культуре XVIII века происходит переворот — это зарождение британской культуры. Мы хотели показать общие тенденции, которые происходили в этот период. Такие как развитие театра, музыки. Кроме того, Британия в это время переживает знакомство с французской культурой. Гейнсборо взял оттуда все, что было нужно и создал свой стиль», - сказала Познанская.

Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Мария Лошак добавила, что в выставке представлено около 100 экспонатов из 11 британских и 2 российских музеев.

«Не так часто проходят настолько большие выставки Гейнсборо. Здесь 100 предметов искусства, которые отображают все периоды его творчества. Некоторые из этих вещей редко путешествуют, другие вообще не путешествуют. В этой выставке участвую коллекции 11 британских музеев и 2 отечественных», - добавила Лошак.

Экспозиция выставки будет разделена на четыре части. Первый раздел представит ранние работы художника. Второй раздел будет содержать камерные работы Гейнсборо, который успешно работал в разных жанрах.

В Белом зале музея экспонируются картины, которые относятся к периоду расцвета творчества Томаса Гейнсборо. Особое место в этом зале занимает композиция «Снятие с креста» - копия с масштабного полотна Рубенса, исполненная Гейнсборо по гравюре Лукаса Ворстермана.

Последний раздел экспозиции посвящен графическим произведениям художника и другим медиа, к которым обращался мастер, всю жизнь увлекавшийся различными художественными экспериментами.