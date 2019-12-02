РИАМО - 2 дек. Столичный Роспотребнадзор проконсультирует горожан по вопросам качества и безопасности детских товаров, новогодних подарков, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Консультирование проводится по телефону общественной приемной управления 8-495-785-37-41 и по телефонам 8-495-687-40-57, 8-495-687-63-60. Обращения по телефонам принимаются по рабочим дням с 09:00 до 18:00 (с понедельника по четверг), с 09:00 до 16:45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45», - отмечается в материале.

Также москвичи могут обратиться в отдел консультационных услуг для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в городе по телефонам: 8-495-687-39-61, 8-495-687-26-31. По всем поступающим вопросам специалистами будут даны разъяснения.

Кроме этого, помочь в составлении проектов претензий, исков и жалоб могут непосредственно в общественной приемной по адресу: Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4, Москва, первый этаж, кабинет №106 (телефон: 8-495-785-37-41), а также в отделе консультационных услуг для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в городе.

На сайте напоминается, что не стоит также забывать о телефоне Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43 (звонок бесплатный), который работает круглосуточно.