РИАМО - 2 дек. Московский суд рассмотрел уголовное дело бывших руководителя представительства ЗАО «Катар Эйрвэйз» в Восточной Европе и начальника отдела продаж представительства, их обвинили в злоупотреблении полномочиями, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

По данным следствия, они в 2017 году без ведома руководства авиакомпании подписали договор о предоставлении корпоративных тарифов на авиаперелеты с публичным акционерным обществом. Данное решение было принято с целью улучшения показателей своей трудовой деятельности - увеличении количества продаж авиабилетов.

«Согласно указанному соглашению, обществу предоставлялись скидки на авиабилеты, которые бронировались через интернет-сайт, не имеющий отношения к авиакомпании, переадресовывающий пользователей на сайты туристических агентств и реализовывающих билеты ЗАО «Катар Эйрвэйз», но при этом получающих агентское вознаграждение», - говорится в сообщении.

В итоге ПАО приобрело билетов на сумму более 16 миллионов рублей, а авиакомпания «Катар Эйрвэйз» необоснованно выплатила с продаж более 1,5 миллионов рублей комиссии туристическим агентствам, посредствам которых и проводились продажи.

«Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для назначения штрафа», - отмечается в материале.

Оба обвиняемых еще на стадии предварительного следствия признали вину в полном объеме, а также раскаялись и возместили ущерб авиакомпании.