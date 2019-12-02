РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 дек. В подмосковных Люберцах сотрудники полиции провели акцию «Скажем мошенникам – нет!», в ее рамках они рассказали пенсионерам о способах мошенничества и о том, как защититься от них, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителем общественного совета при МУ МВД Дмитрием Филимоновым в помещении пенсионного фонда Люберец провели профилактическую акцию «Скажем мошенникам - нет!». Цель данного мероприятия – довести до пожилых граждан профилактические рекомендации по предупреждению мошенничества», – говорится в сообщении.

Во время встречи полицейские подробно рассказали пенсионерам о наиболее распространенных способах обмана и о мерах предосторожности, чтобы не стать жертвами мошенников. Они посоветовали посетителям быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-кодов, не производить по просьбе незнакомых людей различные операции в банкоматах, при сообщении по телефону о проблемах с близкими незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

В рамках акции правоохранители вручили посетителям пенсионного фонда профилактические листовки с алгоритмом действий и необходимыми телефонами, куда можно будет обратиться, если они столкнутся с мошенническими действиями.