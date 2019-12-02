РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Первый детский сад на 360 мест ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Томилино Парк» подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «Самолет».

«Детский сад на 360 мест сдан в эксплуатацию в жилом комплексе «Томилино Парк». Проект реализуется группой «Самолет» в Люберцах. Новый детский сад соответствует всем современным стандартам для комфортного образовательного процесса детей», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что трехэтажное здание вмещает 15 групп, в том числе 13 групп для детей от 3 до 7 лет и две группы раннего возраста от 1,5 до 3 лет. Общая площадь здания составляет 4,9 тысячи квадратных метров. В детском саду оборудовали музыкальный и физкультурный залы, несколько кружковых комнат, кабинеты логопеда и психолога.

«На огороженной территории организованы игровые и спортивные площадки с бесшовным травмобезопасным покрытием. Спортивная зона включает площадки для подвижных игр и общего физического развития детей», - отмечается в сообщении.

В здании установили несколько лифтов. Один из них предназначен для доступа на верхние этажи детей с ограниченными возможностями. Для детей младше трех лет предусмотрели отдельные выходы на игровую площадку.

«Всего в рамках ЖК «Томилино Парк» группа «Самолет» построит четыре детских сада и три школы, а также несколько семейных общественных пространств», - заключается в материале.