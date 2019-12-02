РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 дек. В скорую помощь подмосковных Люберец за неделю поступило 2529 вызова, сообщила в понедельник на оперативном совещании заведующая подстанцией скорой медицинской помощи горокруга Татьяна Кабелькова.

«С 22 по 29 ноября поступило 2529 обращений. Поступило 402 экстренных вызовов и 1871 вызов неотложный, 153 вызовов передали в отделения неотложной помощи при поликлиниках», – сказала Кабелькова.

По ее словам, бригадами было совершено 10 выездов на дорожно-транспортные происшествия.

«Было 10 вызовов на ДТП с пострадавшими, пострадало 9 человек, один из них ребенок», – подчеркнула Кабелькова.

Она отметила, что всего на минувшей неделе работали 22 бригады и 29 единиц транспорта.