РИАМО - 2 дек. Более 500 ученых, экоактивистов, студентов, представителей молодежных организаций, а также депутаты, представители подмосковного правительства принимают участие в экологическом форуме «СтЭКОвка» в Московской областной думе, сообщил заместитель председателя областного парламента Александр Ливадченко.

«Нас сегодня более 500 человек. Важным событием станут ринг-дебаты, которые будет вести депутат Государственной думы Николай Валуев. Также пройдут мастер-классы, лекции, показ спектаклей финалистов конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья», презентации вузов и другие мероприятия», - сказал Ливадченко.

Как отметила депутат Государственной думы Лидия Антонова, тема экологии является одной из наиболее актуальных в современной России. Регион должен иметь разработанную стратегию экологического воспитания.

«Форум проходит уже третий год. Он становится все более информативным. Все больше молодежи принимают в нем участие. Наша задача - донести до молодых людей все больше аспектов экологического развития», - уточнила заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова.