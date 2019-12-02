РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В подмосковных Люберцах наградили победителей Кубка городского округа по настольному теннису, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Люберцах накануне прошел открытый Кубок городского округа по настольному теннису. Соревнования проходили в клубе «Искра».

«Спортсмены соревновались в трех категориях: дети 2007 года рождения и младше, любители и профессионалы. В первой категории победил Вадим Солнцев, второе место у Владислава Терехова, третье место у Артема Казорина. Особо хотим отметить Софью Барышеву. Она единственная девочка, вышедшая в финал», – сказал председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации округа Владимир Сурков.

Он добавил, что среди любителей первое место занял Александр Терехов, второе место завоевал Валерий Акулин. Третье место получил Павел Тимашев. Победителем среди профессионалов стал Святослав Мелков, второе место у Артема Емельянова и третье – у Сурена Карамяна.

«Поздравляю спортсменов и тренеров с прекрасными результатами», – заключил Сурков.