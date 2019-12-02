РИАМО - 2 дек. В Подмосковье подготовили обширную программу для жителей на зимний сезон, развлечения организовали и на природных зонах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

1 декабря в 70 парках Подмосковья в честь открытия зимнего сезона зажглась праздничная иллюминация на новогодних елках.

«В Подмосковье будут функционировать 430 территорий массовых мероприятий – это площади, скверы, аллеи, бульвары. <…> Помимо этого, зимние развлечения организованы и на природных зонах. Наиболее крупными природными зонами, где можно прекрасно провести время отмечены следующие: городской округ Серпухов, СБ «Красные Крылья», деревня Васильевское, дом 12а, Химки, лыжный стадион имени А. Резцовой, улица Мичурина, дом 24», - говорится в сообщении.

Также из крупных природных зон отмечены: Сергиево-Посадский городской округ, ФОК «Метеор», город Пересвет, улица Пионерская, дом 9; Луховицы, лыжная трасса, проезд Строителей; Коломна, парк 50-летий Октября, улица Кирова; Волоколамск, природная зона, улица Парковая.

«Обязательным элементом оформления в зимнем сезоне станет праздничная иллюминация. Во всех парках будут организованы традиционные зимние развлечения – появятся катки, лыжные трассы, тюбинговые горки или горки на естественных рельефах, а также новые – например, площадки для занятия слэклайном - хождением по специальной стропе, натянутой между стационарными объектами», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что во время прогулок по парках можно будет согреться в специально организованных тепловых зонах и выпить горячий чай.

Во дворах региона украсят подъезды, деревья и детские игровые площадки, появятся места для катания на санках, будут установлены хоккейные коробки, катки.

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