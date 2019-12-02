РИАМО - 2 дек. Росконтроль исследовал самые известные российские марки пшеничной муки, среди которых были Makfa, Billa, «Мелькомбинат №3», «Аладушкин», «С.Пудовъ», и выделил среди них лучшую, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Росконтроль назвал марку лучшей пшеничной муки. Специалисты оценили пробы по более 70 параметрам», - говорится в материале.

В марках «С.Пудовъ», «Аладушкин» и Billa была обнаружена слишком большая концентрация золы. Мука этих марок, как выяснилось, недостаточно белая для высшего сорта, поэтому данные образцы внесли в перечень товаров с замечаниями.

В этот список попала и мука марки Makfa из-за сомнительной свежести. Никаких замечаний не было только к «Мелькомбинату №3». Его рекомендовали к покупке.

Ранее Роскачество проводило исследование мультизернового хлеба. Выяснилось, что такой вид хлеба полезнее обычного, но в нем большое содержание соли. Если бы не этот факт, то мультизерновой хлеб был бы назван самым полезным.