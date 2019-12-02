РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Свыше 8,5 тысяч вызовов поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 Люберец поступило 8 593 обращений, из них 661 – на горячую линию администрации, и 7 982 по единому номеру «112»», – сказал Богданов.

В ЕДС ЖКХ за неделю поступило 4 782 обращения, из них 503 касались электроснабжения, 673 – водоснабжения, 515 – работы центрального отопления. Также 338 звонков поступило по обслуживанию домов, 212 – по освещению.