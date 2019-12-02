РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 дек. Воспитанники трех спортивных клубов Королева завоевали более 20 золотых медалей на турнире по карате киокушинкай в Химках, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель команд.

1 декабря в Химках состоялся крупный турнир по карате киокушинкай Gelios Open Cup, в котором приняли участие около 400 каратистов. Королев представили команды «Стимул», «Монолит» и «Кинзоку».

«Спортсмены всех трех клубов завоевали 21 золотую медаль, 16 серебряных и 22 бронзовые медали», - сказал представитель.

В командном зачете команда «Стимул» завоевала второе место, команда «Монолит» - третье.