РИАМО - 2 дек. На маршрут №т17 от Киевского вокзала до метро «Озерная» в столице в понедельник вышли электробусы, всего в столице перевозят пассажиров 260 электробусов, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Новый транспорт следует по Бережковской набережной, Мосфильмовской улице, Ломоносовскому и Мичуринскому проспектам, связывая разные районы на западе Москвы. Маршрут проходит через станции метро «Киевская», «Ломоносовский проспект», «Раменки», «Мичуринский проспект» и «Озерная», - отмечается в сообщении.

Теперь в столице 18 направлений, по которым курсируют электробусы, четыре из них проходят через обновленную площадь возле Киевского вокзала.

Пассажиров по столице теперь перевозят 260 электрических автобусов. Их маршруты есть на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре мегаполиса. Каждый день новый вид транспорта используют для поездок по городу порядка 150 тысяч человек.

Электробус рассчитан на 85 пассажиров, имеет 30 и более мест для сидения. Экологически чистый транспорт имеет низкий уровень пола, адаптирован для маломобильных пассажиров, оснащен системами климат-контроля и видеонаблюдения.

В салоне электробуса установлены медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств. Электробусы пополняют запас энергии за 6-12 минут с помощью ультрабыстрых зарядных станций на конечных остановках маршрутов, запас хода составляет 40-50 километров.

Электробусы и зарядные станции в столицу поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Поставщики отвечают за полную функциональность транспорта и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.