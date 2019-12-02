РИАМО - 2 дек. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Электросталь объявили электронный аукцион на право аренды земельного участка, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Приглашаем всех желающих к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с целью размещения объектов капитального строительства для переработки сырья и изготовления вещей промышленным способом», - отмечается в материале.

Заявки на участие в конкурсной процедуре принимаются до 10 января 2020 года. Аукцион проведут на электронной торговой площадке «РТС-тендер».

Городской округ Электросталь - один из крупнейших в России производителей высококачественной стали, химической продукции, продукции тяжелого машиностроения. Кроме этого, в городе работает множество средних и малых предприятий, которые производят строительные материалы и одежду, книги и журналы, школьную и офисную мебель, продукты питания и многое другое.