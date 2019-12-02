РИАМО - 2 дек. Басманный суд столицы не удовлетворил жалобу адвоката журналиста Ивана Голунова на бездействие представителя следственного комитета и признал все действия следователя законными, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков, суд отправил журналиста под домашний арест. Дело вызвало огромный общественный резонанс, в поддержку Голунова прошли массовые акции. 11 июня уголовное дело было прекращено из-за недоказанности участия журналиста в преступлении. Его освободили. В отношении полицейских, задерживавших журналиста, начали проверку, но, по данным защиты Голунова, активных действий почти не было.

«Басманный суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката Ивана Голунова - Сергея Бадамшина, поданной в порядке статьи 125 УПК РФ. Выездное заседание состоялось в Московском городском суде», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что выездное заседание организовали, так как судья районного суда для проверки доводов жалобы изучал материалы дела, в котором содержатся документы с грифом «секретно», в спецчасти Мосгорсуда.