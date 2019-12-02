РИАМО - 2 дек. В ноябре этого года электропоезда «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) перевезли 13,2 миллиона пассажиров, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«29 ноября установлен новый рекорд по суточному пассажиропотоку – 571 343 человека», - говорится в сообщении.

Самыми популярными станциями стали «Площадь Гагарина», где было зафиксировано более 1,1 миллиона пассажиров, «Кутузовская» - 851 тысяча человек, и «Ботанический сад» - 753 тысячи.

Также в ноябре МЦК встретило своего юбилейного, 400-миллионного пассажира на станции «Деловой центр».

Пассажирское движение на МЦК началось осенью 2016 года.

С 21 ноября этого года РЖД сократили интервал движения между электропоездами «Ласточка» до четырех минут в часы пик и до восьми минут в остальное время. Это позволило увеличить объем движения поездов в будни на 36%, в выходные – на 40%. За счет этого было создано более 580 тысяч пассажирских мест.

Чтобы сократить интервал до четырех минут, были проведены масштабные работы по развитию инфраструктуры, изменена технология организации перевозок, увеличен парк электропоездов.

Специально были приобретены девять дополнительных электропоездов «Ласточка». Парк поездов, обслуживающих МЦК, увеличился до 51 состава. Дополнительно было сформировано 45 локомотивных бригад.