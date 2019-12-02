РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 дек. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез бооее 30 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании представитель компании Павел Бражников.

«За минувшую неделю (с 25 ноября по 1 декабря - ред.) в городском округе Люберцы региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 29 403 кубометров твердых коммунальных отходов. Также вывезли 1 264 кубометров сухих отходов РСО», – сказал Бражников.

Он добавил, что ежедневно в Люберцах работают 48 единиц спецтехники. В частности, это 19 мусоровозов ТКО, 21 бункеровоз и другие.