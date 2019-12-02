РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В период с 25 ноября по 1 декабря почти 30 единиц спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 64 сотрудников подрядных организаций, было задействовано 26 единиц спецтехники. Производилась уборка урн, посадочных площадок и заездных карманов», – сказал Подлозный.

За данный период было убрано 70 кубических метров смета и 127 кубических метров мусора.