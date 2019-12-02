РИАМО - 2 дек. Пригородные поезда Казанского направления Московской железной дороги вновь курсируют по расписанию после произошедшего утром сбоя, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы МЖД.

Утром в понедельник в одном из пригородных поездов Казанского направления неустановленные лица неоднократно срывали стоп-кран. Незапланированные остановки состава привели к задержкам других электричек.

«Пригородные поезда Казанского направления Московской железной дороги курсируют по расписанию», - сказал собеседник агентства.

В понедельник также произошел сбой в движении поездов на Рижском направлении Московской железной дороги и втором Московском центральном диаметре. В настоящее время движение восстановлено.