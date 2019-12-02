РИАМО - 2 дек. Завершили работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель» в микрорайоне Южный городского округа Красногорск, объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках проекта возведены крытые трибуны, рассчитанные на 150 зрителей, здание с раздевалками, душевыми и медицинским кабинетом. Благодаря отапливаемому полю любители футбола смогут играть здесь круглогодично», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что на прилегающей территории организованы вело- и автопарковки, появились универсальные спортплощадки, зона воркаута, кроме того, уложены легкоатлетические дорожки.

Футбольное поле на месте стадиона существует с 1952 года. После реконструкции стадион «Машиностроитель» будет соответствовать всем современным требованиям. Заниматься на нем сможет порядка тысячи человек. Он построен с учетом требований для маломобильных жителей.

Реконструкция велась в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансировалась из средств бюджета.