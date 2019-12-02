РИАМО - 2 дек. Электропоезд Кубинка - Москва насмерть сбил пожилую женщину на станции Лобня Савеловского направления Московской железной дороги, проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«На железнодорожной станции Лобня Савеловского направления электропоездом сообщением Кубинка - Москва смертельно травмирована женщина 1941 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции», - говорится в сообщении.

На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии.